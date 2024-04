hvv-Störungen: Gleis-Schaden wegen Fahrrad - Kein U1-Verkehr zwischen Ohlsdorf und Ochsenzoll

Hamburg - Egal ob U- oder S-Bahn, Bus oder HADAG-Fähre, Hochbahn oder VHH - wo es aktuell im hvv in Hamburg Störungen gibt, erfahrt Ihr in diesem Ticker.

Wegen eines Fahrrads auf den Gleisen fährt die U1 aktuell nicht zwischen Fuhlsbüttel Nord und Ochsenzoll. An den Gleisen sei ein Schaden entstanden, teilte die Hochbahn am Sonntagmittag via "X" mit.

Fahrgäste müssen demnach noch rund drei Stunden auf Ersatzverkehr zwischen Ohlsdorf und Ochsenzoll ausweichen.