hvv-Störungen: Polizeieinsatz an Reeperbahn beendet, Bahnen halten wieder

Am Mittwoch nahm die Hochbahn Hamburg via Telegramm und X erstmals Stellung zum angekündigten 24-Stunden-Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr am Freitag.

Alle Bus- sowie die Linien U1, U2, U3, U4 werden betroffen sein. Der HVV spricht von massiven Einschränkungen die auf die Fahrgäste zukommen werden.