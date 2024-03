hvv-Störungen: VHH-Streik nach 72 Stunden beendet

Auch auf den Linien 64 und 73 gab es am Morgen Probleme.

Wie die HADAG mitteilt, gibt es am heutigen Montag ganztägig keinen Betrieb der Este-Linie zwischen Cranz/Neuenfelde/Finkenwerder und Blankenese.

Details und Fahrtalternativen gibt es in der App, teilte die Hochbahn mit.

Wegen des Umbaus des Jungfernstiegs fahren die Busse der Hochbahn in der Innenstadt ab Montag bis voraussichtlich September veränderte Linienwege.

Damit sind weitere Ausfälle von U-Bahn- und Busverkehr in der Hansestadt vom Tisch.

Der 48-stündige Warnstreik in Hamburgs Nahverkehr ist am Samstag zu Ende gegangen.

Am Freitag wurde der Streik wie geplant fortgesetzt. © Markus Scholz/dpa

Der Warnstreik im Nahverkehr in Hamburg ist am Freitag fortgesetzt worden.

Dementsprechend sind in der Hansestadt kaum Busse und keine U-Bahnen unterwegs gewesen.

Das Streikende ist für 3 Uhr am Samstagmorgen angekündigt. Bis in den frühen Vormittag kann es aber noch weiter zu Ausfällen kommen, teilte die Hochbahn am Freitag mit.