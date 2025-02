Sperrung unterbricht U2 für acht Wochen

Das Kreuzungsbauwerk ist kurz vor der Fertigstellung, teilte die Hamburger Hochbahn am Montag mit. Damit sollen die Züge der Linie U4 künftig östlich der Haltestelle Horner Rennbahn aus dem Bestandsnetz ausfädeln können. Danach sind sie auf der 2,6 Kilometer langen Neubau-Strecke zu den neuen Haltestellen Stoltenstraße und Horner Geest unterwegs.

Die U4-Verlängerung wird größtenteils in offener Bauweise errichtet. (Archivbild) © Citynewstv

Die Hochbahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. In der Spitze werden je Richtung sechs Gelenkbusse innerhalb von zehn Minuten eingesetzt. In die Innenstadt fahren die Busse über den gesamten Zeitraum bis zur Haltestelle Burgstraße.

Dort ist ein Umstieg in die U-Bahn sowie in andere Buslinien möglich. An Ampeln soll eine Sonderschaltung den Ersatzverkehr beschleunigen.

Nach Ende der Sperrung entfällt der Umstieg in beiden Richtungen an der Haltestelle Horner Rennbahn. Derzeit müssen Fahrgäste dort zur Weiterfahrt umsteigen und dafür den Bahnsteig wechseln. Damit ist ab Ende April endlich Schluss.

Ende 2027 soll die U4-Verlängerung fertig sein. Nach Hochbahn-Angaben erhalten damit rund 13.000 Hamburger erstmals einen fußläufigen Anschluss an das U-Bahn-Netz.