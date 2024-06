Broadway-Welterfolg auf kleiner Bühne: Wieso sich (fast) jeder darin wieder erkennt

Die Darstellerinnen und Darsteller bringen die individuelle Lebensgeschichte ihrer Figur auf die Bühne. © Dennis Mundkowski

In nur vier kurzen, intensiven Wochen haben Schülerinnen und Schüler der First Stage School zusammen mit externen Profis und einem großen Team hinter den Kulissen die weltbekannte Show erarbeitet und neu inszeniert, um die Zuschauerinnen und Zuschauer im First Stage Theater in Altona in die harte und aufregende Welt der Auditions am Broadway in New York zu entführen.

Das Stück "A CHORUS LINE" greift Themen auf, die vor allem den jungen Darstellerinnen und Darstellern, die von der internationalen Tanzkarriere träumen, nicht fremd sein sollte.

Ein Kampf um einen heiß begehrten Platz im Ensemble beginnt, bei dem die Tänzerinnen und Tänzer nicht nur gefragt sind sich für das Broadway-Musical sportlich zu beweisen. Auch emotional sollen sie sich quasi "nackt machen" und ihre gesamte Lebensgeschichte vor dem kritischen Choreografen offenbaren. Parallel dazu wird das Publikum in die aufregende und leidenschaftliche Liebesgeschichte der Protagonisten Zach und Cassie entführt.

Das Stück kommt dabei ganz ohne ein aufwendiges Bühnenbild oder großartige Requisiten aus. Die Art und Weise der Erzählung, die persönlichen Geschichte der Protagonistinnen und Protagonisten sowie "das echte Leben" sind es, die das Publikum 140 Minuten ohne Pause mitreißen.

Sicherlich jeder erwischt sich an irgendeinem Punkt des Musicals dabei, wie mindestens eine der Lebensgeschichten, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, ein leises "Das kenne ich!" im Kopf hervorrufen und gegebenenfalls zum Nachdenken über die eigenen Träume anregen.