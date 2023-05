Circus Roncalli in Hamburg: Wegen ihm hätte die bunte Gala fast ausfallen müssen

Hamburg – Am Donnerstag feierte "Circus Roncalli" seine Premiere auf der Moorweide in der Hansestadt. Die anwesende Prominenz hatte sich für den roten Teppich und die Loge in der Manege herausgeputzt und den Künstlern fast die Show gestohlen. Am Ende erhielten alle Artisten und Clowns Standing Ovations. Deshalb war Zirkusdirektor und Gründer Bernhard Paul (75) dennoch beleidigt.