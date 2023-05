Diese schweigende "Mittäterschaft" lässt Autor Saša Stanišić bis heute nicht los

Der Schriftsteller Saša Stanišić (45) setzt sich in seinem neuen Buch "Wolf" mit dem Thema Mobbing auseinander. © Oliver Berg/dpa

Was zunächst nach einem eher schweren Thema klingt, hat der Buchpreisträger auf eine locker-leichte Art umgesetzt.

Dafür hat der 45-Jährige die Perspektive eines 13 Jahre alten Teenagers eingenommen, der bei seiner Mutter aufwächst und eine Woche in einem Ferienlager verbringen muss. Mitten im Wald. Mit dieser grässlichen Natur. Und mit doofen Klassenkameraden. Der Junge hat dementsprechend null Bock. Doch dann ist da Jörg. Der ist anders. Der scheint in sich zu ruhen und ist gleichzeitig immer das Opfer der gemeinen Jungengang um den Anführer Marko. Und keiner tut was - auch der 13-Jährige nicht.

Der in Hamburg lebende Saša Stanišić hat das Thema Mobbing in seinem Buch auch aufgegriffen, weil es ihn seit seiner Schulzeit beschäftigt, wie er der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. "Mir scheint das Thema eines der wesentlichsten im Leben aller Heranwachsenden, und es verdient, dass noch viel mehr darüber gesprochen wird."

Er selbst habe als Schüler erlebt, wie einem seiner Mitschüler das Leben schwer gemacht wurde, und er und die meisten anderen taten nichts, um ihm beizustehen.

Diese "schweigende Mittäterschaft" habe ihn nie losgelassen. "Die Schule muss sich für ihn wie die größte Hürde angefühlt haben."