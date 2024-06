Förderpreis feiert Jubiläum: Rentnerin will jungen Musikern eine Stimme geben

Hamburg - Mit einem Jubiläumskonzert feiert der "Fanny Mendelssohn Förderpreis (FMFP)" am Samstag (22. Juni) in der Elbphilharmonie sein zehnjähriges Bestehen mit allen bisherigen Preisträgern. Gegründet wurde dieser als Privatinitiative von der Hamburgerin Heide Schwarzweller, mit dem Ziel, junge Künstler bei der Verwirklichung ihrer musikalischen Visionen zu unterstützen.

Mit ihrer Idee des Förderpreises wollte Schwarzweller "jungen Musiker:innen nicht nur eine Stimme, sondern auch die Möglichkeit geben, sich auf ihre Art und ohne Einschränkungen in der Klassik 'auszutoben'."

Nach einer talentierten Künstlerin ist auch der von ihr ins Leben gerufene Preis benannt: die deutsche Komponistin Fanny Mendelssohn (†1847). "Eine Hommage an eine junge Frau, die trotz der gesellschaftlichen Gegebenheiten des 19. Jahrhunderts eine Stimme hatte und viel Anerkennung erhielt."

"Als ich meine berufliche Karriere beendete, hatte ich endlich Zeit, mich meiner Leidenschaft zu widmen - der Klassik und den jungen Menschen, die voller Leidenschaft sind", so Schwarzweller im TAG24 -Interview. "Ich wollte vor allem auch talentierte Frauen integrieren!"

Statt in den wohlverdienten Ruhestand zu treten - Schwarzweller leitete jahrelang erfolgreich eine Agentur für Kommunikation und PR - wollte die Quereinsteigerin eine ganz neue Branche für sich erschließen.

Trompeter Tamás Pálfalvi (r.) war der erste Preisträger des "Fanny Mendelssohn Förderpreises". © Claudia Höhne

Schwarzwellers vorherige Berufserfahrungen haben ihr bei dem Aufbau des Preises geholfen.

Schwierig sei es dennoch gewesen. "Ich war so naiv zu glauben, dass ich jedes 'Produkt' verkaufen könnte, also auch klassische Musik. Dass dieser Weg nicht so strukturiert verlief, wie ich es von Markenartikeln gewohnt war, habe ich erst später erfahren müssen."

Durch Hartnäckigkeit und viel Kreativität gelang es der Hamburgerin dann 2015 mit größtenteils eigenen finanziellen Mitteln und nur einer Mitarbeiterin, den inzwischen renommierten Förderpreis zum ersten Mal zu verleihen.

Als erster Preisträger wurde der ungarische Trompeter Tamás Pálfalvi ausgezeichnet. Seine Geschichte habe Schwarzweller besonders berührt, wie sie gegenüber TAG24 verriet.

"Er hatte keine ausreichenden finanziellen Möglichkeiten [...] und war dazu verdonnert, Geld zu verdienen. Der FMFP hat ihm die Möglichkeit gegeben, eine steile Karriere hinzulegen und seinen Traum zu verwirklichen. Darauf bin ich sehr stolz!"