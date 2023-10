Hochkultur trifft auf "dirty" Stand-up: Diese Comedians sind dabei!

Hamburg - Stand-up-Comedy meets Elphi, und das zum allerersten Mal in der jungen Geschichte des Konzerthauses. Moderiert wird das Event von Comedian Hinnerk Köhn (29), der TAG24 verriet, worauf er sich an dem Abend besonders freut.

In seinem Kopf klinge der Widerspruch zwischen der dirty Stand-up-Comedy und der Hochkultur in der Elbphilharmonie einfach perfekt.

"Natürlich wird mir davor die Pumpe bis zum Gehtnichtmehr gehen. Aber ich hab vor allem in erster Linie einfach Bock."

Am meisten freue er sich aber auf den Anfang der Show. "Die Leute zu begrüßen, 20 Minuten selbst Programm zu machen und dann durch den Abend zu führen und die Show genießen zu können."

Till Reiners (38, "Mein Italien") ist am 18. November unter anderem in der Elphi mit dabei. © PR/Daniel Dittus

Was das Publikum am 18. November erwarten darf? "Die vielleicht beste Stand-up-Show in Hamburg des Jahres."

Und einen "historischen Moment", ist der 29-jährige Norddeutsche überzeugt. Immerhin sei es die erste Comedy-Show überhaupt in der Elphi. "Was schon mal fix ist, es kann nicht schlecht werden. Es wird in allen Fällen sehr, sehr krass."

Ein beeindruckendes Erlebnis nicht nur für die Comedians auf der Bühne, sondern auch für das Publikum, das vielleicht am Abend zum ersten Mal in der Elphi ist. "Und dann passiert auch noch das, was wir da machen." Stand-up-Comedy vom Feinsten!

Dafür sorgen neben Hinnerk Köhn ab 20 Uhr auch Till Reiners (38), Aurel Mertz (34), Filiz Tasdan (40), Shahak Shapira (35), Alex Stoldt (24) und Erika Ratcliffe.

Wer selbst Teil dieses historischen Moments werden will, erhält Tickets unter shop.elbphilharmonie.de.