"Stopp!" Festival-Headliner hört plötzlich auf zu spielen und stellt eine Bedingung

Die deutsche Pop-Rock-Band Juli hatte 2004 ihren musikalischen Durchbruch. © Michael Bahlo/dpa

Bei Juli ging der Blick in der "Großen Freiheit 36" bereits in die andere Richtung: in die Vergangenheit. Schließlich sollte gemeinsam in der guten alten Zeit geschwelgt werden.

Mit Songs wie "Fette wilde Jahre" oder "Geile Zeit" natürlich ein Selbstläufer. Doch bei Letzterem verstummte die Band auf einmal mittendrin: "Stopp!", rief die Frontfrau und erklärte: Sie habe etwas Wichtiges mit der Menge zu besprechen.

Immer wieder beobachte sie auf ihren Konzerten viel zu viele Menschen mit Smartphones in der Hand.

"Wenn ihr die Handys in die Tasche steckt und mit uns feiern wollt, dann fangen wir noch mal von vorne an", lautete ihre Bedingung. Gesagt, getan.

Doch zu ihrem erfolgreichsten Song "Die perfekte Welle", den die Sängerin vor allem das Publikum selbst singen ließ, erneuerte sie die Bitte vorsichtshalber noch einmal.

Fotohandys habe es früher schließlich auch nicht gegeben. Getreu dem Motto: "Als wären es die 2000er!"