Was ist los in Hamburg? Hier kommen Eure Tipps fürs Wochenende!

Runter vom Sofa und rein ins Leben! Hier kommen die besten Tipps für euren Samstag und Sonntag in Hamburg.

Hamburg - Auch wenn sich das Wetter an diesem Wochenende nicht immer von seiner allerschönsten Seite zeigt, heißt es: runter vom Sofa und rein ins Leben! Denn Hamburg hat einiges für Euch auf der Hand. Hier kommen unsere Tipps für Euer Wochenende in der Hansestadt:

Ankunft der AIDAprima im Cruise Center Steinwerder

Die 2016 in Dienst gestellte AIDAprima bringt es auf eine Länge von 300 Metern. © Gregor Fischer/dpa Für Frühaufsteher könnte der Samstagmorgen schon mal mit einem weiten Blick in den Hafen beginnen: Denn im Cruise Center Steinwerder wird um 8 Uhr das Kreuzfahrtschiff AIDAprima erwartet. Die Abfahrt ist dann für 18 Uhr geplant.

Wasser World Triathlon Championship Series Hamburg

Der Triathlon findet in diesem Jahr vom 13. bis zum 16. Juli statt. © Markus Tischler/dpa Bis Sonntag findet in Hamburg außerdem zum 21. Mal der World Triathlon statt: In verschiedenen Wettbewerben kämpfen die Athletinnen und Athleten um die WM-Titel. Rund um Rathausmarkt und Jungfernstieg kann es also voll und laut werden! Hier findet Ihr weitere Infos zu den Sperrungen rund um die Alster.



Ausstellung "Where Art meets Fashion" am Alten Wall

Die Kunstwerke von Tanja Thordsen sind noch bis Ende des Monats am Alten Wall 12 zu sehen. © Franziska Rentzsch/TAG24 Wer dem Trubel in der Innenstadt entfliehen möchte, dem dürfte ein Abstecher in den Pop-up-Store des Slow-Luxury-Fashion-Label Nynolia am Alten Wall 12 (Fleetseite) gefallen. Noch bis Ende des Monats sind dort farblich passende Werke der norddeutschen Künstlerin Tanja Thordsen ausgestellt. Ihr Fokus liegt auf natürlichen Materialien und fröhlichen Stimmungen. In diesem Fall: bunt eingefärbtes Bienenwachs auf Holz. Der Pop-up-Store hat am Samstag von 12 bis 18 Uhr geöffnet.



Neues aus dem Wachsfigurenkabinett

Am Donnerstag ist die Figur von Ed Sheeran im Hamburger Panoptikum eingezogen. © Madita Eggers/TAG24 Apropos Wachs: Seit Donnerstag gibt es einen neuen Star im Wachsfigurenkabinett in Hamburg. TAG24 war für euch bereits bei der Enthüllung vor Ort. Der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran (32) kann sich von nun an über eine Zwillingspuppe im Panoptikum auf der Reeperbahn freuen. Am Samstag hat das Kabinett von 10 bis 22 Uhr, am Sonntag von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Fahrradflohmarkt auf dem Spielbudenplatz

Auf dem Spielbudenplatz wechseln am Samstag (15. Juli) gebrauchte Fahrräder ihre Besitzer. © Hauke-Christian Dittrich/dpa Die Fietsenbörse auf dem Spielbudenplatz in St. Pauli hat in Hamburg Tradition: Auch an diesem Sonntag könnt ihr euch dort auf die Suche nach neuen und alten Schätzen machen. Die Fahrradannahme beginnt bereits um 8.30 Uhr, der Verkauf startet dann um 10 Uhr.

Internationales Kunst-, Musik- und Kulturfestival am Millerntor

In diesem Jahr beschäftigen sich die Werke mit dem Thema "Making Waves". © Alice Nägle/TAG24 Noch bis Sonntag bringt die Millerntor Gallery ein buntes Programm ins Fußballstadion: Unter dem diesjährigen Motto "Making Waves - The Power of Water" und in Zusammenarbeit mit Viva con Agua stellen zahlreiche internationale KünstlerInnen ihre Werke aus. Dazu gibt es ein weit gefasstes Kulturprogramm und Workshops für die ganze Familie. Weitere Infos zu der elften Millerntor Gallery findet ihr hier.

Freilichtkino am Altonaer Rathaus: "Sonne und Beton"