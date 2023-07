28.07.2023 16:00 Wochenendtipps für Hamburger Schmuddelwetter

Dieses Wochenende zeigt Hamburg, was es mit dem sogenannten Schietwetter auf sich hat. Erleben könnt Ihr trotzdem so einiges in der Hansestadt.

Hamburg - Dieses Wochenende zeigt Hamburg seinen Bewohnern und Besuchern, was es mit dem sogenannten Schietwetter so auf sich hat. Wer trotzdem etwas erleben will, für den haben wir den ein oder anderen Tipp zur Hand. Im Planetarium zu den Sternen Ein Blick in die Sterne gefällig? Eine Space Tour in 3D oder einen Nachtflug durch die Galaxis? Das Hamburger Planetarium im Stadtpark bietet am Wochenende ein Programm für Groß und Klein. Perfekt, um den Hamburger Regenwolken für eine kleine Weile zu entfliehen. Den Spielplan und Tickets findet Ihr unter planetarium-hamburg.de. Die Milchstraße. © Evans & Sutherland Natürlich Blond - Das Musical Das Musical "Natürlich Blond" der Stage School Hamburg feiert am Samstag Premiere. Laut Mitteilung beruht es auf dem gleichnamigen Roman von Amanda Brown wie auch dem Metro-Goldwyn-Mayer-Film "Natürlich Blond"(2001) und zeichnet sich "durch fetzige Musik und verspielte Dialoge aus". Der 2. Jahrgang der Stage School Hamburg bringt das Stück im Rahmen des Semesterprojekts 2023 auf die Bühne des FIRST STAGE Theaters. Tickets für Sonntag, den 30. Juli und alle weiteren Termine findet Ihr unter firststagehamburg.de. "Natürlich Blond" feiert am 29. Juli in Hamburg Premiere. © Stage School Theater Hamburg läutet Pride-Week ein Vom 29. Juli bis 6. August 2023 feiert die Hansestadt den Hamburg Pride. Auf dem Programm stehen unter anderem am Samstag um 20 Uhr die Pride Night (Kampnagel), ab Sonntag das Pride House mit Lesungen, Diskussionsveranstaltungen oder Workshops im Integrations- und Familienzentrums (IFZ) und im Jugendzentrum Schorsch in der Rostocker Straße 7. Die große CSD-Demo findet am 5. August statt. Termine und weitere Informationen werden unter hamburg-pride.de bereitgestellt. Hamburg eröffnet die Pride Week mit dem Hissen der Regenbogenfahne am Rathaus. © Alice Nägle/TAG24 Besuch im kleinsten Theater Hamburgs Die beiden "Harry Potter"-Schauspieler Markus Schöttl und Felix Radcke stehen im Rahmen der Hamburger Pride-Week mit dem Zwei-Personen-Stück "Trümmer" auf Hamburgs kleinster Bühne. Erzählt wird die Geschichte um Sam und seinen Verlobten Noel. Durch einen Autounfall zerbricht die Beziehung, gleichzeitig bleibt eine Verbindung zwischen den beiden, die über das Leben hinauszugehen scheint. Tickets und alle Termine findet Ihr unter eventim.de. Markus Schöttl und Felix Radcke sind bis Mitte August in Tom Ratcliffes "Trümmer" zu sehen. © PR Ausflug ins Miniatur Wunderland Im Miniatur Wunderland ist immer gutes Wetter. Am Samstag öffnet das Wunderland von 7.30 Uhr bis 1 Uhr seine Pforten. Am Sonntag von 8 Uhr bis 22 Uhr. Um lästige Wartezeiten - besonders während der Schulferien - zu vermeiden, empfiehlt es sich, Tickets schon im Vorhinein online zu buchen. Programmhighlights und Tickets gibt's unter miniatur-wunderland.de. Feuerwehreinsatz in Knuffingen. © Miniatur Wunderland Veganes Straßenfest auf St. Pauli Wer dem Schmuddelwetter trotzen möchte, der kann am Samstag, dem 29. Juli ab 11 Uhr - am besten mit regenfester Kleidung - dem Spielbudenplatz einen Besuch abstatten. Das Vegane Straßenfest Hamburg bietet neben allerhand Essen viele Vorträge, Interviews aber auch eine Kochshow und vieles mehr. Alle weiteren Informationen und das Programm findet Ihr auf veganes-strassenfest.de. Das Vegane Straßenfest startet am Samstag um 11 Uhr mit einem bunten Programm. (Archivbild) © Ronan Alejandro, Marin Nowoczyn TAG24 wünscht viel Spaß!

Titelfoto: Evans & Sutherland