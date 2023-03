18-jähriger soll zwei Tankstellen ausgeraubt haben: Polizei schnappt mutmaßlichen Täter

Hamburg – Im Februar dieses Jahres soll ein 18-Jähriger aus dem Heidekreis ( Niedersachsen ) gleich zwei Tankstellen in Hamburg und Munster überfallen haben. In beiden Fällen bedrohte der junge Mann die Mitarbeiter mit einem Messer und verlangte Bargeld. Am Donnerstagabend wurde der mutmaßliche Täter durch Zivilfahnder verhaftet.

Der 18-jährige Tatverdächtige wird von den Zivilfahndern abgeführt. © Blaulicht-News.de

Am 9. Februar soll der inzwischen in U-Haft sitzende 18-Jährige eine 43-jährige Mitarbeiterin einer Tankstelle im Pezolddamm in Hamburg-Farmsen mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben.

Gut eine Woche später, am 20. Februar, erfolgte dann der nächste Überfall auf eine Tankstelle an der Soltauer Straße in Munster. Hier verlangte der Täter von der 28-jährigen Kassiererin die Öffnung des Tresors. In beiden Fällen soll der 18-Jährige einen "geringen dreistelligen" Betrag erbeutet haben.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geriet der 18-Jährige aus dem Heidekreis im Zuge der Ermittlungen in den Fokus des Raubdezernats und konnte am gestrigen Donnerstagabend durch Zivilfahnder in Hamburg-Farmsen verhaftet werden.

Laut Augenzeugen soll sich der junge Mann in der Wohnung seiner Freundin aufgehalten haben.