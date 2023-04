14.04.2023 20:00 Behörde warnt nach Großbrand in Hamburg vor Kontakt mit Wasser!

Nach dem Großbrand in Hamburg am Ostersonntag warnt die Umweltbehörde vor Kontakt mit dem Wasser aus dem Billekanal. Löschwasser gelangte in den Kanal.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Aufgepasst! Nach dem Großbrand in Hamburg am Ostersonntag warnt die Umweltbehörde vor Kontakt mit dem Wasser aus dem Billekanal. Am Ostersonntag kam es in Hamburg zu einem Großbrand im Stadtteil Rothenburgsort. Jetzt hat die Umweltbehörde eine Warnung ausgesprochen. © NEWS5 / Schröder Auf der Website der Behörde heißt es dazu: "Im Zuge des Großbrandes an der Billstraße ist kontaminiertes Löschwasser in den Billekanal und in die angrenzenden Gewässer gelangt. Die Untersuchungen der Wasserqualität sind noch nicht abgeschlossen." Vorsorglich werde daher in den Stadtteilen Rothenburgsort, Hammerbrook und Billbrook vor dem Kontakt mit dem Wasser gewarnt. "Das Bewässern von Gärten mit Bille-Wasser sowie das Angeln sollten vorerst unterlassen werden. Auch Hunde sollten von den Gewässern ferngehalten werden", schreibt die Behörde weiter. Hamburg Lokal Jugendliche duellieren sich und verletzen Polizisten Aufgrund der Auswirkungen des Einsatzes waren die Bille-Gewässer zuvor bereits für den Schiffs- und Bootsverkehr gesperrt worden. Der Großbrand hielt die Feuerwehr und die Stadt mehr als zwei Tage in Atem. Das Feuer zerstörte mehrere Lagerhallen und sorgte für eine große Rauchwolke, die am Sonntag über die Innenstadt zog und eine Warnmeldung für die Bevölkerung auslöste.

