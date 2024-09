08.09.2024 06:49 Cyclassics locken Sprintstars nach Hamburg

Die Cyclassics in Hamburg locken am Sonntag wieder Radprofis und Sportbegeisterte in die Hansestadt.

Hamburg - Die Cyclassics in Hamburg locken am Sonntag wieder Radprofis und Sportbegeisterte in die Hansestadt. Der Start der internationalen Elite beim knapp 200 Kilometer langen Rennen durch Hamburg und Teile Schleswig-Holsteins erfolgt um 11.15 Uhr. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa Die internationale Sprint-Elite um den Belgier Jasper Philipsen (26) und Senkrechtstarter Biniam Girmay (24) aus Eritrea kämpft um die Tageskrone beim größten Eintagesrennen in Deutschland. Auch viele deutsche Profis gehen an den Start, darunter Pascal Ackermann (30) und Georg Zimmermann (26). Der Start der internationalen Elite beim knapp 200 Kilometer langen Rennen durch Hamburg und Teile Schleswig-Holsteins erfolgt um 11.15 Uhr. Hamburg Lokal Hamburg schiebt Hunderte ab Schon vor den Profis machen sich morgens knapp 11.000 Breitensportler auf einer deutlich kürzeren Strecke auf den Weg. Es wird mit zahlreichen Streckensperrungen und damit einhergehenden Verkehrsbehinderungen gerechnet. Die Polizei rät zur Nutzung von schienengebundenen öffentlichen Verkehrsmitteln.

Titelfoto: Georg Wendt/dpa