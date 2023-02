Benzin und Diesel verwechselt: Falsch befüllte Tankstelle führt zu zahlreichen Motorschäden

Hamburg - Was zunächst ein Autofahrer auf Facebook vermutete, bestätigte sich auf TAG24-Nachfrage beim "Shell"-Konzern: Die Tankstelle in der Alsterkrugchaussee in Hamburg ist mit dem falschen Kraftstoff befüllt worden. Rund 100 Autos sollen betroffen sein.

Die Zapfsäulen für Diesel, E5 und E10 der "Shell"-Tankstelle in der Alsterkrugchaussee sind aktuell immer noch gesperrt. © HamburgNews

"Falls jemand diese Woche bei Shell an der Alsterkrugchaussee 431 getankt hat und der Motor nicht mehr funktioniert, liegt es daran, dass man statt Benzin Diesel in den Tank bekommen hat und gegebenenfalls auch andersherum", schrieb der User "Ar T Em" am vergangenen Samstag in der Facebookgruppe "Neu in Hamburg". In seiner Werkstatt sei er bereits der fünfte Kunde mit diesem Problem gewesen.

Wie eine Sprecherin von "Shell" gegenüber TAG24 bestätigte, ist es am vergangenen Donnerstagnachmittag tatsächlich zu einer Produktvermischung gekommen.

Die Zapfsäulen für Diesel, E5 und E10 seien dann unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorfälle vom Betreiber geschlossen worden und sind es noch.

"Die Ursache wird noch untersucht. Als wahrscheinlich nehmen wir jedoch an, dass aufgrund menschlichen Versagens Diesel aus dem TKW in den Bodentank für Benzin und Benzin aus dem TKW in den Bodentank für Diesel entladen wurde", so die Sprecherin weiter.

Die Premiumprodukte "V-Power Racing" und "V-Power Diesel" seien von der Vermischung allerdings nicht betroffen.