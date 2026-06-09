Glücksatlas vorgestellt: Hamburg nur im oberen Mittelfeld, Stadt im Osten am glücklichsten

Hamburg - Die Lebenszufriedenheit der Hamburger liegt einer Untersuchung zufolge auf einem hohen Niveau. Hohe Mieten schlagen aufs Gemüt.

Hamburg landete lediglich auf dem zehnten Platz. © Marcus Brandt/dpa

In einem Vergleich von Deutschlands 40 bevölkerungsreichsten Städten nimmt Hamburg Platz zehn ein, wie aus dem "SKL Glücksatlas" hervorgeht. Die Liste wurde von Wissenschaftlern der Universität Freiburg erstellt, die von der Süddeutschen Klassenlotterie beauftragt wurden.

Auf einer Skala von null bis zehn liegt die durchschnittliche Zufriedenheit der Hamburger mit ihrem Leben bei 7,20 - und damit auf dem Niveau der vorigen Veröffentlichung.

Grundlage des Dreijahresergebnisses ist eine repräsentative Befragung des Instituts für Demoskopie Allensbach. Die jüngsten Daten stammen aus dem April.

Gefragt wurden die Teilnehmer: "Wenn Sie einmal alles in allem nehmen, wie zufrieden sind Sie insgesamt zurzeit mit Ihrem Leben?"

Im bundesweiten Vergleich leben die zufriedensten Städter in Erfurt, Augsburg und Düsseldorf, wie aus der Untersuchung hervorgeht.

Die unzufriedensten Menschen in Städten wohnen in Frankfurt am Main, Wiesbaden und Rostock.