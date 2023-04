17.04.2023 08:48 Gruselige Entdeckung an der Alster! Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Am Sonntagabend hat es an der Binnenalster in der Hamburger Innenstadt einen größeren Polizeieinsatz gegeben.

Von Franziska Rentzsch

Wie die Polizei am Montag auf Nachfrage von TAG24 bestätigte, wurde am Reesendamm ein großer Blutfleck gefunden, der ersten Tests zufolge auch von einem Menschen stamme. Beamte der Polizei und Spürhunde suchten anschließend die Umgebung auf eine schwer verletzte Person ab. Auch der Rettungsdienst wurde vorsichtshalber angefordert. Anliegende Krankenhäuser wurden überprüft. Taucher der Berufsfeuerwehr suchten zudem den Grund der Binnenalster ab, Kleinboote waren auf dem Gewässer unterwegs. Auch ein Sonargerät der DLRG kam zum Einsatz. Hamburg Lokal 41-Jähriger nach Reanimation auf Kran im Hamburger Hafen gestorben Die Maßnahmen führten zunächst ins Leere. Kurz vor Mitternacht wurde der Einsatz dann abgebrochen, so die Sprecherin der Polizei. Rettungskräfte suchten die Binnenalster auch mit der Hilfe von Kleinbooten ab. © Blaulicht-News.de Ein Labortest wurde angeordnet. Die Ergebnisse dazu stehen allerdings noch aus, hieß es.

