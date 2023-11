Hamburg-Tipps fürs Wochenende: Henssler verschenkt Bücher, Überjazz und der Pharao ist in der Stadt!

Steffen Henssler (51) verschenkt insgesamt 500 unterschriebene Exemplare seines Kochbuchs "Hundert Klassiker". © picture alliance / Henning Kaiser/dpa

Am Samstag verschenkt TV-Koch Steffen Henssler (51) ab 12 Uhr in seinem Hamburger Restaurant "Ahoi" in der Spitalerstraße an alle Gäste insgesamt 500 Exemplare seines neuen Kochbuchs "Hundert Klassiker".

Jedes Buch wird natürlich auch signiert.