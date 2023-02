Hamburger Flughafen: Ab Herbst gibt es drei neue Direktverbindungen

Hamburg - Der Hamburger Flughafen bietet ab Herbst drei neue Ziele an. Angeflogen werden sie von Volotea .

Volotea betreibt eine Flotte von 41 Maschinen der Typen Airbus A319 und A320. © www.oioo.fr

Am 10. Oktober 2023 startet erstmals ein Jet der spanischen Billigfluggesellschaft ab Hamburg, wie der Airport am Mittwoch mitteilte. Volotea fliegt ab dann jeden Dienstag und Freitag nach Bordeaux und Lyon in Frankreich.

Dienstags und samstags geht es außerdem per Direktflug nach Florenz in Italien. Die drei Ziele waren zuvor nicht nonstop per Flugzeug von Hamburg aus zu erreichen.

Die spanische Airline expandiert in diesem Jahr mit acht Routen nach Deutschland. "Dass Volotea für ihr größtes deutsches Angebot unseren Hamburger Flughafen gewählt hat, ist ein klares Bekenntnis zu unserem Standort", sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburger Flughafen.

"Hamburg als Metropolstadt ist bei Urlaubenden und Businessreisenden stark nachgefragt."