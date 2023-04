Ist St. Pauli nur noch Kulisse? Hamburger Reeperbahn sucht Künstler mit neuen Ideen

"Um die Obrigkeit über Themen und Figuren eben nicht für immer bei uns zu halten, war uns klar, dass wir das Thema an die Künstler:innenschaft herausgeben und sagen: 'Was denkt Ihr, welches Thema im Diskurs des Viertels fehlt, und welche Persönlichkeit spiegelt das für Euch wider?'", erklärt die Quartiermanagerin die Idee hinter der Ausschreibung.

Doch während Corona habe das BID dann bemerkt, dass die bisherigen Themen nicht reichen. "Da ist dann unter anderem der 'Sexy Aufstand Reeperbahn' entstanden und mein Kollege Lars Schütze kam als Erster als Initialzündung darauf, dass dieser auch in den 'Artwalk' reinmuss", so Staron.

Künstler:innen können ihre Ideen und Vorschläge noch bis zum 30. April 2023 per Mail an artwalk@bid-reeperbahn.de einreichen. Diese sollten drei bis vier Arbeitsproben, eine Kurz-Vita sowie einen Vorschlag zum Thema und der zu vertretenden Persönlichkeit enthalten. In zwei Wettbewerbs-Runden wird dann der Entwurf per Online-Voting und Jury-Entscheid ausgewählt, der dieses Jahr noch umgesetzt wird und ab Juli mit den anderen Figuren den Artwalk ausmachen wird. Das Preisgeld beträgt 1500 Euro.

"Und vielleicht sind die weiteren Ideen so toll, dass wir sagen, wir nehmen diese mit in die nächsten Jahre", so Julia Staron, die noch einmal betont: "Ohne erhobene Zeigefinger wollen wir vermitteln, dass dieses Viertel ein gewachsenes ist, welches von seinen Menschen und unterschiedlichen Epochen geprägt wurde. Es sind die Menschen, die Geschichte erzählen, nicht die Fassaden."

Der Artwalk 2023 wird am 11. Juli auf der Hamburger Reeperbahn starten. Zu sehen sein werden die Figuren bis zum 30. September. Mehr Informationen und Voting auf www.bid-reeperbahn.de.