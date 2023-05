Japanisches Kirschblütenfest in Hamburg: So könnt Ihr das Feuerwerk aus erster Reihe sehen

Hamburg – Wenn die Bäume rund um die Alster wieder rosa-rot blühen, bedeutet das, es ist wieder Zeit für das Japanische Kirschblütenfest. Anlässlich einer 30-jährigen Freundschaft zwischen der Hansestadt Hamburg und der japanischen Stadt Osaka findet seit den 1960ern jährlich die Feier statt. Ein Highlight: Das großartige Feuerwerk am Freitagabend.

Blühende Kirschbäume rund um Binnen- und Außenalster: Die japanische Gemeinschaft Hamburg verschenkte und pflanzte gemeinsam mit den ansässigen Firmen der Hansestadt in den 60er-Jahren etwa 5000 Bäume rund um die Alster. © Georg Wendt/dpa

Wie die Stadt Hamburg mitteilte, wird am kommenden Wochenende wieder das Japanische Kirschblütenfest gefeiert.

Zwischen Freitag, 19. Mai, und Sonntag, 21. Mai, können die Besucher einfach am Wasser entlang flanieren und die leuchtende Blumenpracht der Bäume bestaunen oder sich dem Rahmenprogramm der Veranstaltung widmen.

Neben dem großen Feuerwerk am Freitagabend bietet das Japan Festival am Sonntag eine bunte Mischung aus Kunst-, Kultur- und Sportangeboten. Am Samstag wird außerdem die vierte Hamburger Kirschblütenkönigin gewählt.

Die Kirschblütenkönigin vertritt die Stadt Hamburg auf der ganzen Welt. Nach zwei Jahren Amtszeit erhält sie sogar den Status einer Sonderbotschafterin und darf nach Japan reisen, um die Hansestadt dort zu repräsentieren.