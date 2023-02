Mitmachaktion "Hamburg räumt auf" gestartet: "Das Bewusstsein für Sauberkeit hat noch Luft nach oben!"

Hamburg - "Zum Glück sind wir alle nicht aus Zucker", sagte Professor Dr. Rüdiger Siechau bei der Auftaktveranstaltung von "Hamburg räumt auf" am Freitag. Bei strömendem Regen sammelte der Geschäftsführer der Stadtreinigung Hamburg (SRH) zusammen mit Altonas Bezirksamtsleiterin Dr. Stefanie von Berg (58, Die Grünen) und 25 Zweitklässlern der Grundschule Thadenstraße im Wohlers Park Müll auf. "Wir wollen dafür werben, die Stadt sauber zu halten", so Siechau gegenüber TAG24 .

Jennifer und Caroline (r.) sind beide zum zweiten Mal bei "Hamburg räumt auf" dabei. © Madita Eggers/TAG24

"Hier Müll zu sammeln, gibt sowieso Karma-Punkte, aber ich glaube, bei dem Wetter gibt es Extra-Punkte", sagte Dr. von Berg am Freitag in ihrer Ansprache und wandte sich direkt an die Kinder: "Ich freue mich, mit Euch den Auftakt von 'Hamburg räumt auf' zu starten, denn es geht um Eure Zukunft. Und ihr könnt ein gutes Beispiel für alle Erwachsene sein, die ihren Müll achtlos in die Gegend werfen. Ich sehe es jeden Tag, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin."

Von dem, was die Menschen alles wegwerfen, kann SRH-Mitarbeiterin Caroline ein Lied singen: "Es fängt bei der Zigarettenkippe an und hört beim Elektro-Roller/Fahrer auf. Es gibt aber eigentlich nichts, was wir nicht in den Parks finden: Matratzen, Schränke, verschiedene Arten von Sondermüll, Öle und Windeln." Sie und Kollegin Jennifer sind beide zum zweiten Mal bei der Aktion dabei.

"Eigentlich müsste so etwas viel öfter stattfinden, auch, um bei den Leuten ein besseres Bewusstsein für unsere Arbeit zu schaffen", so Caroline gegenüber TAG24.