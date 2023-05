Mut, Wissen, Netzwerk: Deshalb solltet Ihr den EMOTION Woman's Day nicht verpassen

Hamburg - Am 8. Mai kommen wieder starke Frauen in Hamburg zusammen, um andere zu inspirieren und zu empowern. Bei dem diesjährigen EMOTION Woman's Day (EWD) dreht sich alles um die Themen "Web 3.0", "Female Founders" und "Nachhaltige Wirtschaft". EMOTION bietet damit Frauen eine Plattform, um sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. Was könnt Ihr durch die Teilnahme für Euch mitnehmen? TAG24 hat mit Gründerin und EMOTION-Chefredakteurin Dr. Katarzyna "Kasia" Mol-Wolf (49) gesprochen.

Am kommenden Montag werden auf den fünf Bühnen des EWD im Cinemaxx Dammtor über 90 internationale Speakerinnen und Speaker Vorträge rund um die Attribute Mut, Wissen und Netzwerk halten. Die Besucher können zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr an diversen Paneltalks und Masterclasses teilnehmen und sich von prominenten Unternehmern wie Judith Williams oder Diana zur Löwen inspirieren lassen.

Kasia: Zum einen finde ich wichtig, an sich zu glauben und den Mut zu haben, über spannende, vielleicht andere Karrierewege herauszufinden, was mein Weg ist. Das andere ist: Wissen auftanken! Und zuletzt eben das Vernetzen . Unser Punkt ist: Wir sind die Lösung. Viel, was wir meistern müssen, steckt in uns selbst drin. Das wollen wir vermitteln. Es ist immer leichter, wenn wir unterstützt werden und sich politische Dinge verändern oder Unternehmen begreifen, dass Diversität der Erfolgsfaktor ist. Aber im Endeffekt müssen wir begreifen: Wir haben viel mehr Macht und Kraft, als wir denken. Jeder braucht Fachkräfte, jeder sucht Mitarbeiter - da sind wir Frauen, die meistens super ausgebildet sind, die naheliegendste Lösung. Unsere Zeit ist jetzt.

Kasia: Er ist Festival und Konferenz in einem. Es bedeutet für mich, wirklich mit unserer Zielgruppe in direkten Austausch zu kommen. Sie kennenzulernen, zu inspirieren, zu bestärken. Ihnen großartige Speaker*innen zu präsentieren, die sie für ihren Weg stärker machen sollen, und ihnen die Möglichkeit bieten, sich mit anderen Frauen und Männern zu vernetzen. Um den Weg gemeinsam zu gehen. Ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Message: Zusammen kommen wir weiter. Wir Frauen müssen da dazulernen, dass wir aufhören, uns gegenseitig zu vergleichen und gemeinsam vorangehen. Auch zu lernen, nach Hilfe zu fragen. Einfach zu begreifen: Ich muss nicht alle Herausforderungen des Lebens alleine schaffen.

Kasia: Weil das aktuelle Themen sind, um die wir uns kümmern müssen. Sie sind wichtig für unsere Gesellschaft. Bieten aber auch für die eigene Karriere sehr viele Chancen. Uns liegt Digitalisierung sehr am Herzen. Gerade in der Technik sind wir Frauen wichtig. Das beginnt beim Programmieren. Die Technik sollte uns nicht einholen, nur weil sie, jetzt überspitzt gesagt, von alten weißen Männern dominiert wird. Dabei gibt es in technischen Berufen enorm viel Potenzial, Karriere zu machen. Wir Frauen haben einen riesigen Vorteil. Unternehmen werden immer mehr darauf geprüft, wie divers sie aufgestellt sind. Gerade da geraten sie immer mehr unter Druck. In diesen Momenten öffnen sich für uns immer ganz viele Türen, auch als Frau einen solchen Weg zu gehen. Das funktioniert aber nur, wenn ich mir auch mal zutraue, in der Technik Karriere zu machen. Auch als Quereinsteigerin. Das möchten wir am EWD pushen: Diese "queren" Karrieren sind total in, weil Unternehmen händeringend Fachkräfte suchen. Im Endeffekt ist es keine Rocket Science. Wir Frauen müssen da manchmal nur immer noch "hingeschubst" werden.

"Kasia" Mol-Wolf (49) ist der festen Überzeugung, dass sich Netzwerken und die gemeinsame Arbeit an Projekten auf Dauer auszahlt. © milkos/123RF (Symbolbild)

TAG24: Rückblickend auf Deine Karriere: Was, glaubst Du, ist Dein ganz persönliches Erfolgsrezept?

Kasia: Ich glaube, die Beantwortung der Frage: Wer will ich sein? Das ist auch die DNA von EMOTION. Immer wieder, in Situationen, in denen ich unsicher bin oder mich unwohl fühle im Job, frage ich mich: Mache ich das, was ich machen will in meinem Leben? Ja, ich mache das, was mein Weg ist. Und ich glaube, das ist das Erfolgskonzept.

Ich bin davon überzeugt, Frauen zu empowern, sie dazu zu inspirieren und zu bestärken ihr bestes Leben zu leben. Man sollte sich fragen: Kommen meine Stärken, gerade beruflich, zum Vorschein? Generell aber auch: Welche Veränderungen müssen sich ergeben, damit wir endlich gleichberechtigt sind? Das ist meine andere, politische Mission. Was kann ich oder können wir als Unternehmen dazu beitragen, Frauen zu ermutigen, sich mehr zuzutrauen? Diversität ist das große Ziel.

Ich will herausfinden, welche Veränderungen nötig sind, damit wir Frauen das Leben leben können, das wir leben wollen. Das treibt mich voran. Ich sehe mich als eine Freundin, eine Unterstützerin, ja, vielleicht sogar eine Inspiratorin, die Frauen sagt: 'Du hast alles, was Du für Deinen Weg brauchst in Dir. Du musst nur lernen, Dir selbst mehr zu vertrauen.' Sich von anderen aber auch inspirieren lassen. Das ist, was meine, aber auch die Mission des EWD ist. Und weil ich so auf meinem Weg unterwegs bin, bekomme ich immer wieder Energie, um diese Message zu vermitteln: 'Schau, dass Du auf Deinem Weg unterwegs bist. Dann kannst Du auch in stressigen Situationen immer wieder Kraft schöpfen. Es ist nicht der Weg Deiner Eltern und auch nicht der Deines Freundes - es ist Dein Weg!'