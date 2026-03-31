Nach Wolfsattacke auf Frau: Tier biss zuvor noch eine weitere Frau, Experte fordert Tötung

Hamburg - Das Opfer des Vorfalls mit einem Wolf in Hamburg-Altona ist aus der Klinik entlassen worden. Nach dpa-Informationen konnte die Frau das Krankenhaus noch am Montagabend nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Ein Experte fordert die Tötung des Tiers. Auch eine weitere Frau sei zuvor von dem Wolf gebissen worden.

Die Polizei konnte den Wolf an der Hamburger Binnenalster einfangen. © Lars Ebner

Vor dem Angriff auf eine Frau in Hamburg-Altona ist der Wolf nach Angaben von Umweltsenatorin Katharina Fegebank (49, Grüne) in einen Supermarkt eingedrungen. Es habe eine Mensch-Wolf-Begegnung gegeben, eine Frau habe eine Bissverletzung erlitten, sagte die Grünen-Politikerin. Die Frau sei im Universitätsklinikum Eppendorf ambulant behandelt worden.

Der Vorfall im Hamburg-Altona hingegen hat sich nach Angaben der Umweltbehörde in einer Einkaufspassage in der Großen Bergstraße ereignet. Nach dpa-Informationen war das Tier in der mit gläsernen Automatiktüren gesicherten Passage gefangen. Die Frau habe daher versucht, das Tier zu befreien - und sei dabei verletzt worden.

Das Tier - nach Angaben der Behörden ein Wolf - war am späten Montagabend in der Hamburger Innenstadt eingefangen worden: Am Anleger an der Binnenalster zog die Polizei das Tier mit einer Schlinge aus dem Wasser, wie ein Sprecher des Lagezentrums am Abend schilderte.

Wohin der Wolf anschließend gebracht wurde, ist unklar. Nach Medienberichten soll er im Wildgehege Klövensteen im Westen Hamburgs sein. "Der Wolf ist sicher untergebracht und wird derzeit tiermedizinisch versorgt", teilte die Umweltbehörde mit.

Wie es mit dem gefangenen Wolf weitergeht, konnte die Umweltbehörde zunächst nicht sagen. Der Journalist, Jäger und Wolfsexperte Eckhard Fuhr sprach sich im Interview des Fernsehsenders RTL dafür aus, das Tier zu töten. "Ein dauerndes Leben in Gefangenschaft in einem Tierpark kann man diesem Wolf nicht zumuten", sagt er.

Die Alternative – das Tier wieder freizulassen – hält Fuhr für ebenso problematisch. Unter dem Gesichtspunkt des Tierwohls sowie der öffentlichen Sicherheit sieht der Experte nur eine vertretbare Lösung: "Es wäre die vernünftigste Lösung, den Wolf zu töten."