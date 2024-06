05.06.2024 17:27 Tote Person im Wasser entdeckt!

In Hamburg-Ochsenwerder wurde am Mittwochnachmittag eine tote Person im Hafen Oortkaten an der Elbe entdeckt.

Hamburg - In Hamburg-Ochsenwerder wurde am Mittwochnachmittag eine tote Person im Hafen Oortkaten an der Elbe entdeckt. Rettungskräfte am Einsatzort. Die tote Person wurde aus dem Wasser geborgen und in das Institut für Rechtsmedizin gebracht. © NEWS5 / René Schröder Die tote Person sei in das Institut für Rechtsmedizin gebracht worden, um die Todesursache zu ermitteln, erklärte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg auf TAG24-Nachfrage. Weitere Informationen waren am Mittwoch nicht bekannt.

Titelfoto: NEWS5 / René Schröder