31.01.2024 10:09 1.104 Toter am Elbuferweg aufgefunden: Mann konnte identifiziert werden

Am 26. Dezember 2023 wurde ein Leichnam am Elbuferweg in Hamburg-Nienstedten entdeckt. Nun konnte die Polizei den Mann identifizieren.

Hamburg - Am 26. Dezember 2023 wurde ein Leichnam am Elbuferweg in Hamburg-Nienstedten entdeckt. Nun konnte der Mann identifiziert werden. Der Tote konnte inzwischen identifiziert werden. © Montage: Friso Gentsch/dpa, Polizei Hamburg Mithilfe der Veröffentlichung eines Fotos des Toten hatte die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung gebeten. Infolge eines Zeugenhinweises konnte der Mann nun als 68-jähriger Deutscher identifiziert werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Hinweise auf Straftaten als Ursache für den Tod des Mannes liegen demnach weiterhin nicht vor. Laut den bisherigen Erkenntnissen des Dezernates für Todesermittlungen wurde der Leichnam im Bereich des Mühlenberger Jollenhafens auf den dortigen Ufersteinen aufgefunden. Erstmeldung: 12. Januar, 16.23 Uhr. Aktualisierung: 31. Januar, 10.08 Uhr.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa, Polizei Hamburg