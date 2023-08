Tragischer Unfall mit Trike in Hamburg: Kind (†11) tödlich verletzt!

Hamburg - Am Donnerstagnachmittag ist bei einem Verkehrsunfall in Hamburg -Altengamme ein Kind (11) ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden teils schwer verletzt.

Polizei, Rettungsdienst und Kriseninterventionsteam waren vor Ort. © Blaulicht-News.de

Wie die Polizei am Nachmittag weiter mitteilte, war ein 41-Jähriger mit seinem elf Jahre alten Kind aus einem in Richtung Geesthacht fahrenden Linienbus an der Haltestelle "Gammer Weg (Süd)" ausgestiegen, bevor der Unfall passierte.

Die beiden wollten demnach gegen 13 Uhr die Straße hinter dem Bus überqueren, als sie von einem in Richtung Kirchwerder fahrenden Trike einer 43-jährigen Fahrerin erfasst wurden.

Der elfjährige Junge erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Vater wurde mit schweren Verletzungen an Kopf, Oberkörper, Armen und Beinen ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr weiter mitteilte.

Die 43-jährige Fahrerin wurde ebenfalls schwer, ihr 15 Jahre alter Sohn, der als Beifahrer auf dem Trike gesessen hatte, wurde leicht verletzt.

Neben mehreren Rettungswagen war am Donnerstagnachmittag auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Ein Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes kümmerte sich um die psychologische Betreuung von Zeugen und Angehörigen vor Ort.

Auch Einsatzkräfte wurden durch Mitarbeitende der Notfallseelsorge der Feuerwehr Hamburg betreut.