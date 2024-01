12.01.2024 16:23 Toter am Elbuferweg aufgefunden: Wer kennt diesen Mann?

Am 26. Dezember 2023 wurde ein Leichnam am Elbuferweg in Hamburg-Nienstedten entdeckt. Bislang konnte der Tote noch nicht identifiziert werden.

Hamburg - Am 26. Dezember 2023 wurde ein Leichnam am Elbuferweg in Hamburg-Nienstedten entdeckt. Bislang konnte der Tote noch nicht identifiziert werden. Die Identität des Toten konnte bislang nicht geklärt werden. © Polizei Hamburg Laut den bisherigen Erkenntnissen des Dezernates für Todesermittlungen wurde der Leichnam im Bereich des Mühlenberger Jollenhafens auf den dortigen Ufersteinen aufgefunden, teilte die Polizei am Freitag mit. Hinweise auf Straftaten liegen demnach derzeit nicht vor. Bisherige Ermittlungen konnten bislang leider nicht zur Identifizierung des Toten führen, weshalb die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft. Hamburg Lokal Bauernproteste in Hamburg: Abreise geht weiter, Polizei zufrieden Kennt ihr diesen Mann? 172 cm groß

korpulent

graue Haare mit "Geheimratsecken"

bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einem rot-blau-weiß-gelb kariertem Hemd, einer blauen Jeans mit Hosenträgern sowie schwarzen Schuhen Hinweise nimmt unter anderem die Hamburger Polizei entgegen. © Friso Gentsch/dpa Personen, die Hinweise zu dem Toten geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

