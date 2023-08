Verzweifelte Nachricht an Loreen: "Zum Abschied hast du mich geküsst"

Dieser Brief wurde ganz öffentlich ausgehangen - bestimmt ist er jedoch nur für Loreen. © Screenshot/Instagram/notesofhamburg (Bildmontage)

Das beschriebene DIN-A4 Blatt wurde in eine Klarsichfolie gehüllt an einem Zaun an der Lagerstraße befestigt.

"Hi Loreen", steht dort handschriftlich geschrieben. Die Angesprochene habe der Verfasser bereits Anfang August in einer Bar ganz in der Nähe kennengelernt. Beide verstanden sich offenbar ziemlich gut: "Zum Abschied hast du mich geküsst und umarmt", heißt es in dem Text weiter.

Dann sei Loreen jedoch in ein Taxi gestiegen. "Irgendwie ging der Abschied so schnell, dass ich verpeilt habe, dich nach deiner Nummer zu fragen", so der Unbekannte. Er wolle Loreen jedoch gern wiedersehen und hoffe, sie nun auf diesem Wege erreichen zu können. Dafür schrieb er seine E-Mail-Adresse auf den Zettel und betonte: "Ich freue mich auf deine Nachricht."

Ein Foto des Aushangs schaffte es nun auch auf den Instagram-Account von "Notes of Hamburg", der sich zur Aufgabe gemacht hat, mal romantische, mal lustige, mal skurrile öffentliche Nachrichten aus dem Hamburger Stadtbild zu sammeln und zu teilen. Bislang scheinen sich die beiden darüber jedoch noch nicht gefunden zu haben.

"Wer sich wiedererkennt, kann uns gerne schreiben", heißt es nämlich in dem Beitrag. Dazu kamen die Hashtags #liebe und #notesforlove.