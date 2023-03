Warnstreik läuft seit Sonntagabend: Gähnende Leere am Hamburger Flughafen

Hamburg - Ungewohnte Leere im Hamburger Flughafen - wegen eines 24-stündigen Warnstreiks heben von dort aus am Montag keine Flieger ab. "Die Terminals sind nahezu leer", sagte eine Flughafensprecherin am Morgen.

Die Gewerkschaft plant am Montag (12 Uhr) eine etwa zweistündige Kundgebung vor den Terminals. Dort will der stellvertretende Verdi-Landesleiter Ole Borgard sprechen. Die Gewerkschaft rechnet mit 300 Teilnehmenden.

Aufgrund des Warnstreiks ist am Montagabend zudem kein Vorabend-Check-In für Flüge am Dienstag möglich. Von Streichungen betroffene Passagierinnen und Passagiere bat der Flughafen, nicht zum Flughafen zu kommen.

Der Warnstreik hatte am Sonntagabend gegen 22 Uhr mit Beginn der Nachtschicht begonnen. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu 2000 Beschäftigte am Airport aufgerufen. Fluggästen riet der Airport, sich über ihren Flugstatus auf dem Laufenden zu halten und gegebenenfalls Kontakt zur Airline oder dem Reiseveranstalter aufzunehmen.

Die Arbeitgeberseite bietet bislang fünf Prozent mehr Geld in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von 2500 Euro. Die dritte Verhandlungsrunde ist vom 27. bis 29. März in Potsdam verabredet.

