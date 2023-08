Was geht in Hamburg? Das sind unsere Tipps für Euer Wochenende

Hamburg - Egal ob bunte CSD-Demonstration, Open-Air-Festival, Flohmärkte, Freiluftkino, Kirmes oder leckere Frühstücksspots: in Hamburg ist trotz des sekündlichen Wetterwechsels zwischen Regenschauern und Sonnenschein immer was los. Mit Glück könnt Ihr den Regenponcho sogar zu Hause lassen.

Der Zug startet um 12 Uhr in der langen Reihe, bewegt sich durch die gesamte Hamburger Innenstadt und endet schließlich am Jungfernstieg beim CSD-Straßenfest.

Wer nicht so schwindelfrei ist, den spricht vielleicht die ein oder andere süße Leckerei an. Von klassischem Schmalzgebäck über kandierte Äpfel bis hin zu fancy Crêpe-Bowls - auf dem fröhlichen Jahrmarkt auf dem Heiligengeistfeld ist bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei.

Wenn es trocken bleibt, ist das Open-Air-Kino eine schöne sommerliche Aktivität - egal ob alleine oder mit Freunden. © Montage: Screenshot Instagram: lotto_hamburg_schanzenkino

Mit Decke und Popcorn kann das auch bei maximal 19 Grad am Abend romantisch werden: ein Filmabend in einem der Open-Air-Kinos in der Hamburger City.

Das zentralste ist wohl das "SchanzenKino Open Air" im Schanzenpark direkt hinter dem Wasserturm. Ab 5. August kampiert es wieder dort.

Tickets für die einzelnen Filme könnt Ihr über die Webseite buchen. Zum Start läuft am Samstag um 21.15 Uhr "Avatar: The Way of Water" und um 21.30 Uhr "Der Gesang der Flusskrebse".

Am Sonntag könnt Ihr Euch "Wunderschön" gegen 21.15 Uhr ansehen.

Ansonsten gibt es noch weitere Freiluftkinos in ganz Hamburg, die wir Euch in einem separaten Artikel einmal zusammengefasst haben.