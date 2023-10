Wochenendtipps abseits von Halloween: Das geht in Hamburg

Hamburg - Das - für den ein oder anderen lange - Wochenende steht bevor! Auch in Hamburg wird natürlich fleißig Halloween gefeiert. Aber auch für Unterhaltung abseits des Grusels ist gesorgt.

Am Freitag kommt er um 20 Uhr in den mojo club und bringt sein Debütalbum "Luft nach oben" auf die Bühne.

Bis vor kurzem stand der Rapper noch in seiner Doppelrolle als Hercules Mulligan/James Madison für die Show "Hamilton" auf der Bühne.

Am Wochenende feiert das Musical "Die Eiskönigin" seine 800. Vorstellung in Hamburg .

Der "Rainbow Hummus" spiegelt die Intention hinter des Konzepts der "The Hummus Bar" wider und passt perfekt zur Location in der Langen Reihe. © Alice Nägle/TAG24

Hamburgs Szene-Gastronomen Hannes Schröder (42) und "The Hummus Bar"-Gründer Geha Brando (32) haben sich zusammengetan und "The Hummus Bar" in der Langen Reihe im Stadtteil St. Georg eröffnet.



Geboten wird eine bunte Vielfalt des Hummus. Alle Gerichte funktionieren vegan oder vegetarisch. "Es ist Fusion-Küche. Am Ende einfach 'Feel-Good-Food'. Darum geht's!", erklärte Geha Brando gegenüber TAG24.

Bei seinen Rezepten setze er auch immer auf die traditionellen Kochkünste seiner Oma und kombiniert klassische mit modernen Zutaten.

Die "The Hummus Bar" hat aktuell von Dienstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.