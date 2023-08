Wochenendtipps für Hamburg: Harry-Potter-Weltrekord, Hofsommerfest und Co.

Der Sommer neigt sich dem Ende. Was Ihr an diesem Wochenende in der Hansestadt draußen, wie auch drinnen erleben könnt, haben wir hier für Euch zusammengefasst.

Harry-Potter-Event inklusive Weltrekord-Versuch

Am Samstag, dem 26. August, von 12 bis 18 Uhr wird sich der Hamburger Rathausmarkt unter dem Motto "Back to Hogwarts" in einen Platz voller Magie verwandeln. Fans können sich einen eigenen Zauberstab bauen und Rufus Beck (66) wird in gleich zwei Lesungen seine Zuhörer in die magische Welt entführen. Auch ein Weltrekordversuch soll geknackt werden. Weitere Informationen zum Event und zu den Regularien des Weltrekordversuchs findet Ihr unter back-to-hogwarts.de.

Rufus Beck (66) wird in gleich zwei Lesungen zu hören sein. © Lukas Barth/dpa

Barmbek schwingt! Das Hofsommerfest am Museum der Arbeit

Am 23. Oktober findet das Hofsommerfest am Museum der Arbeit unter dem Motto "Barmbek schwingt!" statt. Gäste erwartet ein breites, buntes und sommerliches Programm mit Attraktionen und Überraschungen. Der Höhepunkt ist laut Website das Konzert am Abend. Um 19.30 Uhr gibt es Live Musik mit den Jazz Guys! Ab 14 Uhr geht es los. Weitere Informationen findet Ihr unter shmh.de.

Ab 14 Uhr startet das Programm am Museum der Arbeit. © SHMH

Weinfest Osterstraße 2023

Vom 24. August bis zum 27. August findet das Weinfest Osterstraße auf dem Fanny-Mendelssohn-Platz statt. Auf dem Programm stehen Wein, Essen und Live-Musik. Für Nicht-Weintrinker steht ein Bierstand bereit. Für Live-Musik sorgen unter anderem Luna Marina y Amigos und Mizzywave. Samstag hat das Fest ab 13 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Am Sonntag geht es auch um 13 Uhr los, die Weinbuden schließen allerdings bereits um 19 Uhr.

Das Weinfest findet noch bis zum 27. August statt. © 123rf/yarmolovych1996

Langschläferflohmärkte am Wochenende

Am Samstag findet auf dem Überseeboulevard in der HafenCity wieder der Langschläferflohmarkt statt. Ausschlafen, kaufen, verkaufen, bummeln und genießen, so das Motto von 11 Uhr bis 16 Uhr. Am Sonntag haben Langschläfer auf dem Allendeplatz vor dem Abaton Kino und der Pony Bar im Grindelviertel die Chance, das ein oder andere Schnäppchen zu entdecken. Weitere Informationen findet Ihr unter langschlaefer-flohmarkt.de.

Ausschlafen und trotzdem zum Flohmarkt? Auf dem Überseeboulevard kein Problem. © 123rf/homasstockhausen

Fotoausstellung "Eyes on Hamburg" - Führung

Gezeigt werden Fotos von insgesamt sechs Künstlern, die zwischen 2019 und 2023 jeweils den "Georg-Koppmann-Preis für Hamburger Stadtfotografie" gewonnen haben. Vergeben wird dieser für die künstlerisch-dokumentarische Auseinandersetzung mit dem Stadtbild Hamburgs und seinen Veränderungen.

Dieses Jahr wurden gleich zwei Fotografinnen mit dem begehrten Preis ausgezeichnet: Alexandra Polina mit ihrer Serie "Steindamm-Atlas" und Irina Ruppert mit "Diebsteich". Im Rahmen der Ausstellung "Eyes on Hamburg" im Museum der Arbeit findet am Sonntag um 12 Uhr eine Führung statt.

Treffpunkt ist das Museum der Arbeit, Museum der Arbeit Wiesendamm 3, 22305 Hamburg.

Das Projekt "Steindamm Atlas" der diesjährigen Preisträgerin Alexandra Polina. © TAG24/Nora Petig

Hamburger Stadtmeisterschaften Poetry Slam

Am Samstag finden die Hamburger Stadtmeisterschaften im Poetry Slam statt.

Die Person, die sich den Titel in der Fabrik holt, wird Hamburg bei den deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften 2023 in Bochum vertreten. Ehre, wem Ehre gebührt. Moderiert wird der Abend von David Friedrich, dem deutschsprachigen Meister im Poetry Slam 2021. Tickets gibt's unter fabrik.de.

"Viva Frida Kahlo" - Immersive Experience

Die Ausstellung "Viva Frida Kahlo" in Hamburg-Ottensen wurde um zwei Monate verlängert. Die multimediale Inszenierung der weltberühmten Werke der legendären mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo ist nun noch bis zum 22. Oktober zu sehen, teilten die Veranstalter mit.

Die Ausstellung wurde noch einmal um zwei Monate verlängert. © Christian Charisius/dpa