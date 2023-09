Wochenendtipps für Hamburg: Was ist los in der Hansestadt?

Die Wettervorhersage verspricht einen Mix aus Sonne und Wolken, aber was ist an diesem Wochenende in Hamburg los? Hier kommen die TAG24-Tipps.

Hamburg - Die Wettervorhersage verspricht einen Mix aus Sonne und Wolken, aber was könnt Ihr an diesem Wochenende in Hamburg alles erleben? Hier kommen die TAG24-Tipps.

"Jazz Open Hamburg"-Festival findet erstmals an drei Tagen statt

Das "Jazz Open Hamburg"-Festival lockt bereits seit 1996 einmal im Jahr Tausende Besucher in den Park "Planten un Blomen". (Archivfoto) © Jazzbüro Bereits seit 1996 lockt das "Jazz Open Hamburg"-Festival einmal im Jahr Tausende Besucher in den Park "Planten un Blomen". Die Besucher können tolle Musik in lockerer Atmosphäre genießen. In diesem Jahr findet das Festival aber nicht nur am Samstag und Sonntag (jeweils um 15 Uhr) in der Parkanlage statt, sondern wird erstmals mit einem Konzertabend auf dem Lattenplatz (Freitag/18.30 Uhr) eröffnet. Der Eintritt ist kostenlos.

"UNERHÖRT! Musikfilmfestival" zeigt 25 internationale Filme

Das "UNERHÖRT! Musikfilmfestival" zeigt in diesem Jahr 25 Musikfilme, die in Deutschland noch nie oder nur selten gezeigt wurden. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa Das "Unerhört! Musikfilmfestival" findet bereits seit 2007 in Hamburg statt und zeigt Musikfilme, die in Deutschland noch nie oder nur selten gezeigt wurden. In diesem Jahr werden 25 Filme zu sehen sein, die sich thematisch mit den Pionieren von Black Music, Queer Pop und elektronischer Musik befassen. Gleichzeitig stehen Hip-Hop und Jazz als Genres im Fokus. Das Festival läuft vom 3. bis zum 9. September und startet am Freitagabend (20 Uhr) mit dem Dokumentarfilm "Du musst gar nix. Die Sterne. Ein Portrait" von Peter Wallgram.

Kultmusiker Helge Schneider bringt den Hamburger Stadtpark zum Tanzen

Kultmusiker Helge Schneider (69) tritt am Freitag und Samstag mit seiner "Der letzte Torero - Big L.A Show" im Hamburger Stadtpark auf. © PR Kultmusiker Helge Schneider (69) bringt am Freitag und Samstag (jeweils um 19 Uhr) den Hamburger Stadtpark mit seiner "Der letzte Torero - Big L.A Show" zum Tanzen. Der 69-Jährige singt, tanzt, trommelt und trompetet dabei nicht nur, sondern spielt auch noch Klavier, Saxofon und Xylofon, verspricht der Veranstalter. Für alle, die das Multitalent mit dem besonderen Humor live erleben wollen, gibt es unter tickets.kj.de noch Karten. Kostenpunkt: 45,50 Euro.

"Nissis Kunst auf Rädern": Kunst- trifft auf Autoliebe

Galeristin Nisvican Roloff-Ok ist die Veranstalterin von "Nissis Kunst auf Rädern". Hier posiert sie selbst am Steuer eines Oldtimers. © Beilquadrat GmbH Am Samstag bringt "Nissis Kunst auf Rädern" zum vierten Mal Kunst- und Autoliebhaber zusammen: Ab 14 Uhr können seltene Klassiker von Porsche, Rolls-Royce und Co. bestaunt werden. Die Oldtimer werden sowohl auf dem Überseeboulevard als auch vor der Galerie "Nissis Kunstkantine" (Am Dallmannkai 6) ausgestellt. Als Highlight bemalen Komiker Otto Waalkes (75), Nena-Tochter Larissa Kerner (33) und Künstler Markus Blazaizak (55) in einer Live-Painting-Aktion ein Prototyp-Auto. Das Programm wird durch Livemusik, kulinarische Köstlichkeiten und erfrischende Drinks vervollständigt.

Die "Lange Nacht der Literatur" feiert ihr zehnjähriges Jubiläum

Am Samstag findet in Hamburg die zehnte Auflage der "Langen Nacht der Literatur" statt. Mit dabei sind zahlreiche Schriftsteller. (Symbolfoto) © Malte Christians/dpa Die "Lange Nacht der Literatur" feiert am Samstag ihr zehnjähriges Jubiläum. Interessierte können Lesungen, Diskussionen und Buchpräsentationen in vielen Buchhandlungen und anderen literarischen Orten in ganz Hamburg beiwohnen. Von 12 bis 22 Uhr erwartet die Besucher ein vielfältiges Literaturprogramm, ab 22 Uhr wird das Jubiläum beim Ausklang im Literaturhaus Hamburg mit einem besonderen Programm gefeiert. Viele verschiedene Schriftsteller und Schriftstellerinnen präsentieren ihre Werke, darunter unter anderem Kirsten Boie (73, "Wir Kinder aus dem Möwenweg") und Michael Kleeberg (64, "Karlmann-Trilogie").

Festival "Hamburg zeigt Kunst" auf dem Überseeboulevard

Der Überseeboulevard in der Hafencity verwandelt sich am Sonntag im Rahmen des "Hamburg zeigt Kunst"-Festivals in eine Bühne für Kunstschaffende aus allen Bereichen. (Archivfoto) © Beilquadrat GmbH Am Sonntag feiert auch das Festival "Hamburg zeigt Kunst" sein zehnjähriges Jubiläum. Von 10 bis 18 Uhr verwandelt sich der Überseeboulevard in eine Bühne für Kunstschaffende aus allen Bereichen. Die Besucher können bei bunten Workshop-Angeboten zudem selbst kreativ werden. Untermalt wird die Veranstaltung dieses Jahr von Livemusik und spannenden Walking Acts. Kunstinteressierte haben darüber hinaus die Möglichkeit, die Werke der Ausstellenden zu kaufen.

"Kicken mit Herz" geht mit zahlreichen Promis in die 15. Runde