16.08.2023 09:39 Mann stürzt in U-Bahnhof auf Gleise: Zeugen reagieren sofort!

Ein Mann ist am Dienstag in Hamburg in ein Gleisbett gestürzt und schwer verletzt worden.

Von Lara Westphal

Hamburg - Ein Mann ist in Hamburg in ein Gleisbett gestürzt und schwer verletzt worden. Dem beherzten Eingreifen der Bahnmitarbeiter hat er es zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Rettungskräfte bergen den Schwerverletzten (60) von den Gleisen. © HamburgNews Wie die Polizei mitteilte, stürzte der 60-jährige Mann am Dienstag gegen 20.45 Uhr am Bahnhof Lohmühlenstraße in St. Georg auf die Gleise, nachdem er das Gleichgewicht verloren hatte. Bahnmitarbeiter, die das Unglück beobachtet hatten, reagierten heldenhaft. Sie stiegen trotz eingeschalteten Stroms in das Gleis und schoben den Verletzten in einen "Schutzraum" unter dem Bahnsteig. Hamburg Besonderes Denkmal in Hamburg wird wiedereröffnet: Das wohl älteste dieser Art! Die sich nähernde U-Bahn warnten sie mit Taschenlampen in dem Tunnel. Der Zug konnte kurz vor dem Bahnhof gestoppt werden. Anschließend retteten Feuerwehrkräfte den Mann aus dem Gleis und brachten ihn in ein Krankenhaus. Seine Begleitung, die alles mitansehen musste, erlitt einen Schock.

Titelfoto: HamburgNews