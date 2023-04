"Oben-ohne Schwimmen": In diesen Hamburger Schwimmbädern ab Mai erlaubt

Hamburg - Diskussionen über ein "Oben-ohne schwimmen für alle" oder gar Pilotversuche, gibt es mittlerweile an zahlreichen Schwimmbädern in Deutschland. Jetzt wird Frauen das Schwimmen ohne Oberbekleidung auch in zwei Hamburger Schwimmbädern erlaubt.

Im Kaifu-Bad und dem Wandsbeker Hallenbad ab Mai möglicherweise öfter zu sehen: ein ausgezogenes Bikino-Oberteil am Beckenrand. © Annette Riedl/dpa

Dem Schritt vorausgegangen ist eine repräsentative Umfrage des städtischen Badbetreibers Bäderland, der von seinen Besuchern die Meinung zu einer möglichen "angepassten Kleiderordnung" in Erfahrung bringen wollte. Die Ergebnisse, schreibt Bäderland in einer Pressemitteilung, seien zwar "ambivalent – aber von hanseatischer Offenheit geprägt."

Für die Mehrheit derer, die sich an der Umfrage beteiligt haben, sei persönlich das Angebot eines "Oben-ohne-Schwimmen" nicht interessant, sie jedoch anderen positiv gegenüber eingestellt.

Deswegen führt Bäderland ab Mai in zwei Schwimmbädern testweise einen Oben-Ohne-Tag unter der Woche ein: im Kaifu-Bad ist immer dienstags, im Wandsbeker Hallenband Donnerstag ganztägig auch für Frauen das Schwimmen "oben-ohne" erlaubt.

Damit folgt Bäderland Badbetreibern in unter anderem Göttingen, Siegen oder Köln. Auch in der in Hannover soll Frauen bald das Schwimmen ohne Bikini-Top, Badeanzug & Co. erlaubt sein.

Beteiligt hatten sich an der in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Meinungsinstitut Research for Future durchgeführten Umfrage 16.000 Menschen. 47 Prozent der Befragten stehen dem „Oben ohne“-Schwimmens zu bestimmten Zeiten oder an ausgewählten Standorten positiv gegenüber, teilte Bäderland mit.

Diese Offenheit würde allerdings ab dem Alter von 40 Jahren abnehmen. 43 Prozent aller Teilnehmenden sind demnach für eine explizite Erlaubnis, 29 Prozent dagegen, heißt es weiter.