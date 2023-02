Pendler brauchen hier am längsten: Hamburg ist Stau-Hochburg Nummer eins

In Hamburg stehen Autofahrer deutschlandweit am meisten im Stau. © Marcus Brandt/dpa

Demnach benötigen in der Hansestadt Autofahrer für eine Strecke von zehn Kilometern im Schnitt 23 Minuten - im abendlichen Berufsverkehr sind es hingegen sogar 28 Minuten. Hochgerechnet auf das Jahr macht das rund 66 Stunden, die Hamburger im Stau stehen.

Auf Rang zwei folgt im nationalen Vergleich Berlin mit rund 22 Minuten für zehn Kilometer Fahrzeit, gefolgt von Leipzig mit 21 Minuten.

Wie schon im Jahr 2021 hat Hamburg damit die Spitzenposition inne. In diesem Jahr hat TomTom die Daten allerdings neu aufbereitet, um den Vergleich zwischen den Städten anschaulicher zu machen. Verglichen wurde daher die Zeit, die Autofahrer für einen zehn Kilometer langen Weg zurücklegen müssen.

Besonders dicht ist der Verkehr in Hamburg laut der Auswertung am Donnerstagnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr. "Für Hamburg haben wir im Jahr 2022 ermittelt, dass die Durchschnittsgeschwindigkeiten für Pendler am Dienstag und Donnerstag besonderes niedrige Werte aufweisen", erklärte Verkehrsexperte Ralf-Peter Schäfer.

Der schlimmste Tag im zurückliegenden Jahr war in der Hansestadt der 1. November. An jenem Dienstag benötigten die Autofahrer für die zehn Kilometer eine halbe Stunde, rund sieben Minuten mehr als im Jahresdurchschnitt.