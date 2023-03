Usbekischer Premier in Hamburg: Gas statt Menschenrechte

Hamburg - Der usbekische Premierminister Abdulla Aripov (61) befindet sich derzeit auf Deutschlandreise. Am Freitag trafen Aripov und Bürgermeister Peter Tschentscher (57, SPD ) im Hamburger Rathaus zusammen. TAG24 war vor Ort.

Es war angerichtet: das Setting für den Fototermin im Hamburger Rathaus kurz vor der Ankunft des usbekischen Premiers Abdulla Aripov (61) und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (57, SPD). © Kevin Goonewardena / TAG24 NEWS

Aripov befindet sich zurzeit auf einer mehrtägigen Deutschlandreise, traf am Donnerstag in Berlin unter anderem mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (50, SPD) zusammen, wie das von Heil geleitete Bundesministerium für Arbeit und Soziales in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Grund für die Reise ist der Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen beider Länder.

Zu diesem Zweck traf sich der usbekische Premier mit Bürgermeister Tschentscher am Freitagvormittag im Hamburger Rathaus zu Gesprächen.

Im Verlauf des Tages stand unter anderem auch ein Besuch des Airbuswerkes im Stadtteil Finkenwerder auf dem Programm. Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern beschäftigt in Hamburg rund 15.000 Menschen, bis zum Jahresende sollen weitere 1300 Stellen geschaffen werden.