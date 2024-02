"Rechtsextremismus tötet!": Schauspieler rufen zur menschlichen Lichterkette für Hanau-Opfer auf

In Gedenken an die Opfer des rechtsextremistischen Anschlags von Hanau ruft das Hamburger "Ernst Deutsch Theater" zu einer menschlichen Lichterkette auf.

Von Madita Eggers

Hamburg - In Gedenken an die neun Opfer des rechtsextremistischen Anschlags von Hanau am 19. Februar 2020 ruft das Hamburger "Ernst Deutsch Theater" am Montagabend zu einer menschlichen Lichterkette von der Neustadt bis zur Sternschanze auf. Zuvor ist es eine Lesung mit den Schauspielern José Barros Moncada (36, "Rheingold") und Daniel Schütter (34) geplant.

Schauspielern José Barros Moncada (36) und Daniel Schütter (34, r.) werden am Montagabend in der Gallery aus dem Buch "Der Tag an dem ich sterben sollte" von Said Etris Hashemi vorlesen. © Montage: Screenshot/Instagram/ernstdeutschtheater Vorgelesen wird ab 18.45 Uhr in der Gallery Lazarus (Wexstraße 42) aus dem Buch "Der Tag an dem ich sterben sollte" von Said Etris Hashemi. "Hashemi ist einer der Überlebenden von Hanau und hat bei dem Anschlag seinen jüngeren Bruder verloren", erklärt José Barros Moncada in einem Ankündigungsvideo auf Instagram. Neben Said Nesar Hashemi verloren Hamza Kenan Kurtovic, Ferhat Unvar, Sedat Gürbüz, Fatih Saraçoglu, Gökhan Gültekin, Vili Viorel Păun, Mercedes Kierpacz und Kaloyan Velkov durch den Anschlag ihr Leben. Hamburg Verunglückter Seemann hinterlässt Frau und Sohn (8): "Niemand wird die Lücke füllen können!" Es sei wichtig immer wieder die Namen der Opfer zu sagen, betonte Daniel Schütter: "Rassismus tötet, Rechtsextremismus tötet und deswegen wollen wir alle gemeinsam aufstehen und ein Zeichen setzen!" Musikalisch wird die Lesung von dem Hamburger Musiker Marlo Grosshardt begleitet. Der Eintritt ist frei.

"In der Vielfalt unserer Wurzeln liegt die Stärke unseres Engagements!"