25.04.2023 06:46 Mann in Dönerladen auf der Reeperbahn angeschossen

In der Nacht auf den Dienstag ist es in einem Dönerimbiss an der Reeperbahn zu einem Schusswaffengebrauch gekommen. Das Opfer schwebt in Lebensgefahr.

Von Kevin Goonewardena

Hamburg - In der Nacht zu Dienstag ist es in einem Dönerimbiss an der Reeperbahn zu einem Schusswaffengebrauch gekommen. Eine Person wurde durch einen Bauchschuss lebensgefährlich verletzt. Mitglieder der Spurensicherung sichern am Tatort an der Hamburger Reeperbahn Spuren des Vorfalls. © Christoph Seemann / Hamburg News Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei Hamburg gegenüber TAG24 bestätigte, sind vier Männer gegen 1.10 Uhr in dem Lokal an der Reeperbahn auf St. Pauli in eine Auseinandersetzung geraten, in deren Folge ein Schuss abgegeben wurde, der eine der beteiligten Personen lebensgefährlich verletzte. Einen Bericht, dass die Männer zuvor gemeinsam den Imbiss betreten und zuerst zusammen gesessen hätten, konnte der Sprecher nicht bestätigen. Nach dem abgegebenen Schuss flüchteten die Täter in einem Auto. Um welches Fabrikat es sich bei dem Wagen handelt, ob das Auto bereits vor dem Schnellrestaurant geparkt war oder erst nach der Tat vorfuhr und in welche Richtung die Flucht ging, ist zurzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach Polizeiangaben schwebt das Opfer in Lebensgefahr und wurde noch in der Nacht notoperiert.

Titelfoto: Christoph Seemann / Hamburg News