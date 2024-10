Wiedersehen nach 45 Jahren! TV-Auswanderer Konny Reimann zurück in Deutschland

Hamburg - Das vielleicht bekannteste Auswanderer-Paar Deutschlands ist in diesen Tagen in Hamburg unterwegs. TAG24 traf Konny (69) und Manuela Reimann (56) auf der Reeperbahn und erfuhr den Grund ihres Besuchs.

Erst als er im vergangenen Jahr auf Lesereise in Deutschland war, habe Carsten plötzlich wieder vor ihm gestanden. "Und wir haben uns wiedergefunden!"

"Hauptsächlich von früher, wir haben zusammen Kampfsport gemacht und beruflich zusammen gearbeitet, als er noch Klempner war. Das ist 45 Jahre her. Wir haben keinen Kontakt gehalten, weil er dann eine andere Richtung eingeschlagen hat", erklärte der 69-Jährige weiter.

"Wir sind extra wegen Carsten hierhergekommen. Er hat uns eingeladen", so Konny Reimann zu TAG24. Doch woher kennt er Carsten Marek (64), den Besitzer der Kneipe mit angeschlossenem Boxkeller, eigentlich?

Dieses Mal nahmen die Reimanns die lange Reise von ihrer neuen Wahlheimat Hawaii auf sich, um einen alten Bekannten wiederzusehen: Am vergangenen Donnerstag erschien das Paar völlig überraschend zum 50. Geburtstag der Kultkneipe "Zur Ritze" auf der Hamburger Reeperbahn.

Ihr letzter öffentlichkeitswirksamer Besuch in der Hansestadt liegt bereits ein Jahr zurück. Mit ihrer "Sabbelstunde" tourten Konny und Manuela durch deutsche Städte, um ihr neues Buch vorzustellen.

Vor 20 Jahren wanderte er nach Amerika aus: Mittlerweile ist Konny Reimann nur noch selten zu Besuch in seiner alten Heimat. © Markus Scholz/dpa

Doch natürlich bleiben die Reimanns jetzt noch ein paar Tage in ihrer früheren Heimatstadt. "Da wir schon mal hier sind, verbinden wir auch ein paar Sachen", so Konny. Neben privaten Terminen stehe auch ein weiterer Videodreh für ihre Sendung "Willkommen bei den Reimanns" an.

Dafür lässt sich Konny sogar ein besonderer Tattoo stechen: "Ich bekomme das Hamburger Wappen auf die Brust tätowiert", verriet er TAG24. Auch Manu wolle sich tätowieren lassen. Allerdings kein Wappen, sondern eine Blumenranke auf der Schulter. Den Tätowierer kennen beide bereits aus Amerika. "Jetzt hat er hier in Hamburg sein Studio."

Zu sehen bekommen Fans das aber frühestens im kommenden Jahr. Am 17. November startet erst einmal die Herbst-Staffel von "Willkommen bei den Reimanns" mit neuen Folgen bei Kabel Eins.

Und auch auf andere spannende Projekte dürfen sich Fans schon jetzt freuen: "Es kommt noch ganz viel!", versicherte Manu gegenüber TAG24.