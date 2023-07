16.07.2023 07:19 1.049 Schreckliches Unglück in Hamburg: Kind (†6) stürzt acht Meter in die Tiefe!

Bei einem Unglück in Hamburg-Harburg ist am Samstagabend ein sechsjähriger Junge ums Leben gekommen. Er war aus einem Fenster acht Meter in die Tiefe gestürzt.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Tragisch: In Hamburg ist am Samstagabend ein sechsjähriges Kind bei einem dramatischen Unglück ums Leben gekommen. Bei einem Unglück in Hamburg-Harburg ist am Samstagabend ein sechsjähriger Junge ums Leben gekommen. Er war aus einem Fenster gestürzt. Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei gegenüber TAG24 erklärte, ereignete sich der tödliche Vorfall gegen 20.35 Uhr in der Neuen Straße (Stadtteil Harburg). Demnach fiel der Junge aus noch ungeklärter Ursache aus dem Fenster einer Wohnung im dritten Stock, stürzte daraufhin rund acht Meter in die Tiefe. Die alarmierten Rettungskräfte versuchten noch, das Kind zu reanimieren, doch ohne Erfolg - der Junge erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Familienangehörige und Augenzeugen mussten vor Ort seelsorgerisch betreut werden. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ermittelt nun die Polizei.

