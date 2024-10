Er kehrte nicht vom Spaziergang zurück: Hamburger Regisseur wird vermisst

Henning Stefan Stegelmann (60) wird seit vier Tagen vermisst. © Polizei Hamburg

Wie TAG24 bereits am Samstag berichtete, verließ Stegelmann am Freitagnachmittag seine Wohnung in der Straße "An der Blütenmauer" in Hamburg-Alsterdorf zu einem Spaziergang – kehrte von diesem jedoch nie zurück.

Auf Instagram teilten inzwischen einige Kollegen, wie zum Beispiel Schauspieler Tetje Mierendorf (52), die Vermisstenanzeige des 60-Jährigen, bis jetzt jedoch ohne Erfolg.

Denn auch drei Tage später fehle von dem gebürtigen Hamburger trotz Öffentlichkeitsfahndung jede Spur, so die Polizei.

Dieser sei stark eigengefährdet und auf Medikamente angewiesen, heißt es in einer Mitteilung.