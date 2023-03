13.03.2023 12:32 34-Jähriger wird von Auto erfasst und bleibt bewusstlos auf der Straße liegen

In Hamburg ist am Sonntagabend ein 34-Jähriger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. In derselben Straße hatte es bereits am Donnerstag gekracht.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Schwerer Unfall in Hamburg: Am Sonntagabend ist ein 34-jähriger Mann im Stadtteil Neugraben von einem Auto erfasst worden. In Hamburg-Neugraben ist am Sonntagabend ein 34-jähriger Mann von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. © Lenthe-Medien Wie Polizeisprecher Joscha Ahlers auf TAG24-Nachfrage erklärte, ereignete sich der Unfall gegen 18.55 Uhr in der Straße "Am Neugrabener Bahnhof". Demnach überquerte der 34-Jährige in zügigem Tempo einen Zebrastreifen und wurde dabei von dem Toyota einer 66-Jährigen erfasst, die nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Mann blieb nach der Kollision bewusstlos auf der Straße liegen. Er wurde vom alarmierten Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Hamburg Unfall 74-Jährige bei Frontalcrash mit Jeep schwer verletzt Zu den genauen Verletzungen konnte der Sprecher keine Angaben machen, Lebensgefahr bestand demnach aber nicht. Die Straße "Am Neugrabener Bahnhof" musste bis 20.14 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Erst am Donnerstagabend war es dort zu einem schweren Unfall gekommen, als ein vierjähriges Mädchen von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurde.

