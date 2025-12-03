Auto landet in der Elbe: Eine Person verletzt
Hamburg - Am Mittwochmorgen kam ein Auto von der Straße in Kirchwerder ab und landete in der Elbe.
Wie eine Pressesprecherin der Polizei Hamburg auf Anfragen von TAG24 mitteilte, sei die Ursache des Unfalls noch unklar.
Die Person, die das Auto fuhr, kam am Kraueler Hauptdeich von der Straße ab und landete anschließend in der Elbe.
Ob das Fahrzeug dabei fuhr oder nur rollte, konnte die Polizei noch nicht sagen.
Hamburg Unfall Voll besetzte S-Bahn kollidiert mit Auto: Großeinsatz!
Feuerwehrkräfte zogen die Person aus dem Wasser. Anschließend wurde diese vor Ort medizinisch versorgt, so die Polizei.
Angaben zum Geschlecht, Alter oder gesundheitlichem Zustand der Person konnte die Polizei Hamburg zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht machen.
Titelfoto: NEWS5/Sebastian Peters