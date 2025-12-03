Auto landet in der Elbe: Eine Person verletzt

Hamburg - Am Mittwochmorgen kam ein Auto von der Straße in Kirchwerder ab und landete in der Elbe.

Warum der Autofahrer von der Straße abkam, sei noch unklar. © NEWS5/Sebastian Peters

Wie eine Pressesprecherin der Polizei Hamburg auf Anfragen von TAG24 mitteilte, sei die Ursache des Unfalls noch unklar.

Die Person, die das Auto fuhr, kam am Kraueler Hauptdeich von der Straße ab und landete anschließend in der Elbe.

Ob das Fahrzeug dabei fuhr oder nur rollte, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Feuerwehrkräfte zogen die Person aus dem Wasser. Anschließend wurde diese vor Ort medizinisch versorgt, so die Polizei.