04.05.2023 10:42 Linienbus fährt in BMW: Person bei Unfall verletzt

Am Donnerstagvormittag ist an einer Hamburger Kreuzung ein Linienbus aus noch ungeklärter Ursache in die Fahrerseite eines BMWs gefahren.

Von Madita Eggers

Hamburg – Am Donnerstagvormittag ist an einer Hamburger Kreuzung ein Linienbus aus noch ungeklärter Ursache in die Fahrerseite eines BMWs gefahren. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Durch den Aufprall wurde die BMW-Fahrerin leicht verletzt. © NEWS5 / Schröder Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, kollidierten Bus und Auto gegen 9.04 Uhr. Augenzeugen zufolge soll der Bus des Hamburger Verkehrsverbundes (hvv) an der Kreuzung Sievekingsallee/Rennbahnstraße in die Fahrerseite eines Wagens geprallt sein. Dabei wurde die Fahrerin des Autos leicht verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht, wie der Sprecher mitteilte. Über die genaue Ursache des Unfalls und ob sich Fahrgäste in dem Bus befanden, konnte die Polizei noch keine Auskünfte geben. Die Sievekingsallee ist aktuell noch in beide Richtungen gesperrt.

