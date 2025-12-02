Motorradfahrer prallt gegen Baum und verletzt sich schwer
Hamburg - Am späten Montagabend kam ein Motorradfahrer von der Straße ab und verletzte sich schwer.
Wie ein Polizeisprecher des Lagedienstes Hamburg auf Anfragen von TAG24 bestätigte, passierte der Unfall um 23.39 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Damm in Wandsbek.
Der 34-jährige Motorradfahrer kam aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.
Dabei wurde der Mann schwer verletzt mit einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht.
Nach Informationen der Polizei waren keine weiteren Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt.
Der Friedrich-Ebert-Damm war in der Nacht zu Dienstag stadtauswärts bis 1.24 Uhr gesperrt.
Titelfoto: Lars Ebner