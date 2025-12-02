Motorradfahrer prallt gegen Baum und verletzt sich schwer

Hamburg - Am späten Montagabend kam ein Motorradfahrer von der Straße ab und verletzte sich schwer.

Der Motorradfahrer wurde mit einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. © Lars Ebner

Wie ein Polizeisprecher des Lagedienstes Hamburg auf Anfragen von TAG24 bestätigte, passierte der Unfall um 23.39 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Damm in Wandsbek.

Der 34-jährige Motorradfahrer kam aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Dabei wurde der Mann schwer verletzt mit einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht.