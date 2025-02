Nach tödlicher Kollision am Bahnübergang: Lkw-Fahrer festgenommen, Fotos zeigen Zerstörung

Hamburg - Fataler Unfall in Hamburg ! Ein 55-jähriger Mann ist am Dienstag bei einem Zugunglück im Süden der Hansestadt ums Leben gekommen.

In Hamburg sind am Dienstag ein ICE und ein Sattelzug zusammengestoßen. Mehr als zwei Dutzend Personen wurden dabei verletzt, ein Mensch starb. © NEWS5/Sebastian Peters

Ein ICE kollidierte gegen 14.14 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf einem Bahnübergang an der Straße "Reller" im Stadtteil Rönneburg mit einem Sattelzug.

Insgesamt wurden 25 Personen verletzt, sechs davon schwer. Ein Fahrgast (55) verstarb. Er soll laut BILD in Wagen 4 gesessen haben, als der Unfall passierte, und ersten Erkenntnissen zufolge seinen inneren Verletzungen erlegen sein.

Der Lkw-Fahrer (34) - ein rumänischer Staatsbürger - blieb offenbar unverletzt, kam laut Bundespolizei in ein Untersuchungsgefängnis und wird nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Lokführer soll ebenfalls unverletzt davongekommen sein, steht aber "unter dem Eindruck des Geschehens", so ein Bundespolizei-Sprecher gegenüber dem "Hamburger Abendblatt".

Bei dem verunglückten Zug handelte es sich um ICE 613, der mit 291 Reisenden auf dem Weg von Hamburg nach München war und um 14.41 Uhr in Bremen hätte halten sollen. Mit an Bord war auch der deutsche Schauspieler Bernhard Hoëcker (54, "Wer weiß denn sowas?"), der auf Fotos an der Unfallstelle zu sehen war. Er blieb laut seines Managements aber unverletzt.