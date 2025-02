Nach tödlicher Kollision am Bahnübergang: Lkw-Fahrer wieder frei, Zugverkehr noch gestört

Hamburg - Fataler Unfall in Hamburg ! Ein 55-jähriger Mann ist am gestrigen Dienstag bei einem Zugunglück im Süden der Hansestadt ums Leben gekommen.

In Hamburg sind am Dienstag ein ICE und ein Sattelzug zusammengestoßen. Mehr als zwei Dutzend Personen wurden dabei verletzt, ein Mensch starb. © NEWS5/Sebastian Peters

Ein ICE kollidierte gegen 14.05 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf einem Bahnübergang an der Straße "Reller" im Stadtteil Rönneburg mit einem Sattelzug, wie ein Feuerwehrsprecher gegenüber TAG24 erklärte.

Insgesamt wurden dabei 25 Personen verletzt, sechs davon schwer. Ein Fahrgast (55) starb. Laut "Hamburger Abendblatt" handelt es sich um einen Professor der Uni Hamburg, der im ersten Wagen saß und auf dem Weg zu einem Vortrag war. Durch die Kollision soll er schwere innere Blutungen erlitten haben.

Der Lkw-Fahrer - ein 34-jähriger Rumäne - blieb unverletzt und war am Abend laut Bundespolizei in ein Untersuchungsgefängnis gebracht worden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Alkohol- und Drogentests fielen negativ aus.

Am Mittwoch wurde der Mann jedoch wieder freigelassen. "Im Rahmen der heutigen Haftvorführung des beschuldigten Lkw-Fahrers hat sich herausgestellt, dass der Unfallhergang erst noch weiterer Aufklärung bedarf", teilte eine Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft mit. Auf die bislang vorliegenden Erkenntnisse lasse sich ein dringender Tatverdacht nicht stützen.

Der Lokführer blieb ebenfalls unverletzt, stand aber "unter dem Eindruck des Geschehens", wie Bundespolizei-Sprecher Woldemar Lieder vor Ort erklärte. Der Mann musste psychologisch betreut werden.

Bei dem verunglückten Zug handelte es sich um den ICE 613. Er war mit 291 Reisenden auf dem Weg von Hamburg nach München. Mit an Bord war auch der deutsche Comedian Bernhard Hoëcker (54, "Wer weiß denn sowas?"), der auf Fotos an der Unfallstelle zu sehen ist. Er blieb unverletzt. Via Instagram bedankte er sich bei den Einsatzkräften.